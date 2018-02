Banken-Stresstest 2018 betrifft 48 europäische Großbanken

Die europäische Bankenaufsicht EBA will in den kommenden Monaten insgesamt 48 europäische Großbanken auf Herz und Nieren prüfen. Der Stresstest, dem sich auch 33 Institute unterziehen müssen, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) beaufsichtigt werden, ist eine Neuauflage von den bereits 2014 und 2016 durchgeführten Belastungsproben, wie die EBA am Mittwochnachmittag in London mitteilte.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Aus Österreich nehmen die Erste Group und die RBI teil