Bankenverband fordert mehr Geld für nachhaltigen Wohnbau

Um die Energiewende erfolgreich zu meistern, plädiert der Bankenverband für einen deutlichen Ausbau der Investitionen in nachhaltigen Wohnbau. Bis 2040 werden für energieeffiziente Sanierungen und Neubauten in Österreich jährlich rund 2,6 Mrd. Euro nötig sein, schätzt die Interessensvertretung. Bezüglich der notwendigen Finanzierungen sieht sich der Sektor als wichtiges Bindeglied, wie Branchenvertreter am Donnerstag bei einem Pressegespräch betonten.

Zur Erreichung der ambitionierten Klimaziele brauche es nicht nur "gute Konzepte und den Willen zur Umsetzung", sagte der Präsident des Österreichischen Bankenverbandes und Vorstandsvorsitzender der Unicredit Bank Austria, Robert Zadrazil. Vonnöten sei auch die Deckung des Finanzierungsbedarfs. Generell, aber insbesondere im Bereich der Immobilienwirtschaft, käme den Banken eine tragende Rolle zu, sei es nun bei baulichen Maßnahmen zur Energieeffizienz oder alternativen Energiequellen wie Photovoltaikanlagen.

Der Gebäudesektor hinterlasse einen "substanziellen CO2-Fußabdruck", erläuterte Lukas Haider, Leiter der Boston Consulting Group (BCG) in Österreich. Richte man den Fokus auf das erklärte Ziel Österreichs, bis 2040 klimaneutral zu sein, werde es auch in diesem Bereich deutlich mehr finanzielle Anstrengungen benötigen. Nach einer Analyse der BCG im Auftrag des Bankenverbands müssten voraussichtlich rund 70 Prozent des benötigten Investitionsvolumens durch Fremdkapital finanziert werden. Das entspreche jährlich rund 1,8 Mrd. Euro und etwa 10 Prozent des jährlichen Neugeschäfts an Immobilienkrediten.

Eine Chance für die Banken gebe es dabei insbesondere bei energiebezogenen Sanierungen, die laut Haider zu 85 Prozent in den Bereich des privaten Wohnbaus fallen. Man sehe das Potenzial, "viele Individuen und Haushalte direkt anzusprechen und als Partner in der Sanierung tätig zu sein". Unterstützend wolle man dabei nicht nur bei der Finanzierung, sondern auch bei der tatsächlichen Umsetzung wirken.

Für diese positive Unterstützung seien bereits zahlreiche Initiativen, etwa mit Blick auf das Produktangebot der Banken, auf dem Weg. Wesentlichster Treiber des Angebots von nachhaltigem Wohnbau seien aber die Kunden selbst. Zuletzt habe man einen deutlichen Sprung bei der Investitionsbereitschaft in eigene Immobilien erlebt, die sich - so die Annahme Haiders - durch die aktuelle Energieproblematik noch einmal potenzieren werde.

Einen wichtigen Impuls hierfür habe die Pandemie geliefert, glaubt Susanne Riess, Vorstandsvorsitzende der Bausparkasse Wüstenrot. Die Veränderung der Arbeitswelt habe die Bereitschaft der Menschen gesteigert, ins eigene Heim zu investieren. Außerdem ziehe es immer mehr Leute auf das Land.

Um für die Finanzierung klimafreundlicher Bauten als bestmöglicher Partner dienen zu können, haben die Banken einige Forderungen im Gepäck. Sie fordern allen voran eine verstärkte Einbindung in die Entscheidungsprozesse bei neuen Regulierungen. Riess sieht aber auch die Politik am Zug: "Was ich mir wünschen würde, ist, dass es auch in der Politik eine größere Aufmerksamkeit für dieses Thema geben würde, weil es eben für die Menschen so wichtig ist". Die Zuständigkeiten seien sehr zersplittert, was auch Auswirkungen auf die zahlreichen Förderungsmaßnahmen habe.

Ferner benötige es eine Verdoppelung der im Regierungsprogramm vorgesehenen Sanierungsrate. Darin ist bis zum Ende der Legislaturperiode eine Erhöhung auf drei Prozent angegeben. "Ich glaube, dass man da durchaus ambitionierter sein kann."

"Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden und allen anderen relevanten Stakeholdern die Energiewende in unserem Land zu einem Erfolg zu führen", sagte Zadrazil. Mögliche Zinssteigerungen in naher Zukunft sehe er nicht als Bremsfaktor. Fraglich sei unter dem Eindruck der aktuellen Inflationsentwicklung eher, wie sich die Nachfrage trotz der positiven Vorzeichen entwickeln werde. Hürden orte er eher bei den für den nachhaltigen Wohnbau notwendigen personellen und technischen Ressourcen.