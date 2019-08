Bargeld für neuen OeNB-Gouverneur Holzmann "unverzichtbar"

Der designierte neue OeNB-Gouverneur Robert Holzmann, der sein Amt offiziell am Sonntag antreten wird, hält "Bargeld als Zahlungsmittel für unverzichtbar". Als sicheres und weitgehend betrugssicheres Zahlungsmittel habe Bargeld eine wesentliche Funktion in unserem Wirtschaftssystem, erklärte der künftige Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) am Freitag.

SN/APA/OTS (OeNB/Lisi Niesner)/LISI Holzmann wird sein Amt offiziell am Sonntag antreten