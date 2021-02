Batterien lassen die Stromnetze glühen

Haushalte speichern selbst erzeugten Strom, weil Heimspeicher billiger werden. Ein Problem für die Leitungen, sagt eine neue Studie.

Bis 2030 sollen in Österreich auf einer Million Dächern neue Photovoltaikanlagen installiert sein. Ein Teil des Sonnenstroms wird in vielen Haushalten dann in eigenen Batterien gespeichert werden, nicht nur weil Kombinationen in Zukunft auch hierzulande speziell gefördert werden: Batteriespeicher erleben derzeit einen drastischen Preisverfall ähnlich wie Solarpaneele vor einem Jahrzehnt.

Seit 2010 haben sich die Batteriepreise um fast 90 Prozent reduziert, und bis 2025 wird eine weitere Halbierung erwartet. Das schaffe neue Einsatzmöglichkeiten, die bisher nicht wirtschaftlich waren, ...