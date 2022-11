Bauern fürchten wegen Umweltschutz um Versorgung

50 Prozent weniger Pflanzenschutzmittel sollen Bauern ab 2030 einsetzen dürfen. Für sie eine "mission impossible", sie schlagen anderes vor.

Die Pläne der EU-Kommission zur nachhaltigen Nutzung von Pflanzenschutzmitteln machen die Bauern zunehmend nervös. Um 50 Prozent soll bis 2030 die Menge an eingesetzten Pflanzenschutzmitteln reduziert werden. Das sieht die Farm-to-Fork-Strategie vor, mit der Europas Landwirtschaft umweltfreundlicher gemacht werden soll. In besonders sensiblen Regionen wie etwa in den Natura-2000-Gebieten im Salzburger Flachgau, im Marchfeld oder in der Wachau sollen überhaupt keine Pflanzenschutzmittel mehr verwendet werden dürfen.

"Wir glauben, dass die Ziele, wie sie jetzt formuliert sind, so nicht ...