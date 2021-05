Bauern hängen am Tropf des Staates

Die Agrarpolitik stößt an Grenzen. Bei 60 Prozent der Bauern sind die Förderungen höher als das Einkommen, das ihnen bleibt.

Die Verhandlungen zur Reform der EU-Agrarpolitik sind in der Zielgeraden. Ende Mai will die portugiesische EU-Ratspräsidentschaft den Durchbruch schaffen. Für die Bauern in der Europäischen Union und in Österreich geht es um viel, hängt doch ein Großteil ihrer Einkommen von den EU-Fördergeldern ab und davon, wie sie verteilt werden. "Im Durchschnitt machen die öffentlichen Gelder auf Österreichs Bauernhöfen rund 70 Prozent des Einkommens aus", sagt Thomas Resl, Leiter der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft. Bei konventionellen landwirtschaftlichen Betrieben liegt dieser Anteil laut ...