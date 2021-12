Bauern stöhnen unter Explosion der Kosten

Stark gestiegene Preise für Futtermittel, Dünger, Energie und Baustoffe werfen die Kalkulationen der Bauern durcheinander.Stark gestiegene Preise für Futtermittel, Dünger, Energie und Baustoffe werfen die Kalkulationen der Bauern durcheinander.

Österreichs Ackerbauern stecken in diesen Wochen in einem Dilemma. In den vergangenen Jahren kauften sie im Herbst in der Regel den Mineraldünger für das folgende Jahr. Heuer ist alles anders. Dünger ist derzeit vier Mal so teuer wie vor einem Jahr und die Bauern wissen nicht, was sie tun sollen. Trotzdem kaufen oder zuwarten? Das Risiko ist groß. Denn davon, dass derzeit die Preise für Feldfrüchte wie Getreide und Mais auf Rekordniveau notieren, haben sie nichts, und es macht ihnen ...