Bauernbund erwartet bei hartem Brexit "dramatische Folgen"

Die heimischen Bauernvertreter warnen vor einem ungeordneten Ausstieg Großbritanniens aus der EU am 29. März. "Ein ungeregelter Brexit hätte für die Landwirtschaft dramatische Folgen", so Bauernbund-Präsident und ÖVP-Landwirtschaftssprecher Georg Strasser am Freitag in einer Aussendung. Dies hätte drastische Auswirkungen für den Rindfleisch- und Milchmarkt.

/APA/HELMUT FOHRINGER Butterpreise könnten wieder sinken - zum Nachteil der Bauern