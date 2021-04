Baukartell: BWB stellt Strafantrag gegen ersten Branchenriesen

Konzerne sollen sich vor allem bei Aufträgen der öffentlichen Hand abgesprochen haben

Seit Jahren ermitteln die Wettbewerbshüter in der heimischen Baubranche. Konzerne sollen Preise abgesprochen, den Markt aufgeteilt und Aufträge einander zugeschanzt haben. Jetzt hat die Bundeswettbewerbsbehörde BWB einen Strafantrag gegen einen der Branchenriesen in Österreich eingebracht. Man habe beim Kartellgericht die Verhängung einer Geldbuße gegen sieben Baugesellschaften eines heimischen Baukonzerns beantragt, bestätigt BWB-Sprecherin Sarah Fürlinger, will aber keine Namen nennen. Laut Branchenkreisen soll es um den Porr Konzern gehen. Dort heißt es, man sei "in enger Kooperation mit den Behörden und ...