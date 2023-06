BAWAG-Aktie bricht um 11,6 Prozent ein

Die Wertpapiere der BAWAG haben sich am Freitag in der Früh mit deutlichen Verlusten präsentiert. Die Titel rasselten um 9.55 Uhr um 11,6 Prozent auf 38,7 Euro hinab, nachdem bekannt wurde, das sich der Vermögensverwalter Petrus Advisers mit einem Brief an die Europäische Bankenaufsicht (EBA) gegen das Geldhaus gerichtet hatte.

Darin monierte Petrus Advisers die Praktiken des Managements, welches die Bank in eine "Ecke der Instabilität" dränge. Ein kleiner Kreis habe sich auf Kosten der Stakeholder des Unternehmens bereichert. "BAWAG's Führung habe Shareholder Value vernichtet", schrieben Managing Partner Klaus Umek und Partner Till Hufnagel, mit Bezug auf den Shareholder-Return, der sich seit der IPO auf 3,6 Prozent belaufen soll.