BAWAG versilbert Südwestbank-Immobilien

In Kürze wird die baden-württembergische Südwestbank mit ihrer Wiener Konzernmutter BAWAG fusioniert. Deutsche Medien berichten nun über bevorstehende umfangreiche Immobilienverkäufe aus dem Besitz der Südwestbank, darunter auch des Stammsitzes in Stuttgart. Die BAWAG wollte sich auf APA-Anfrage am Mittwoch nicht dazu äußern.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Die BAWAG kauft sich in Baden-Württemberg ein