Bayern kritisiert Tirols geplante strengeren Lkw-Kontrollen

Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) kritisiert die Ankündigung der Tiroler Landesregierung, die Lkw-Fahrverbote strenger zu kontrollieren: "Was Tirol mit der Blockabfertigung macht, geht weit über das hinaus, was zulässig ist. Damit werden die Verkehrsprobleme systematisch auf die bayerische Seite der Grenze verlagert. So geht es nicht!", erklärte sie am Sonntag.

SN/APA (Archiv)/HANS KLAUS TECHT Massive Kritik an der Blockabfertigung