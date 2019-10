B&C Stiftung legt den Streit mit UniCredit bei

Italienische Bank-Austria-Mutter gibt Rechte als Letztbegünstigte ab. B&C sieht Anteilsbesitz an Lenzing, Semperit und AMAG abgesichert.

Der seit einem Jahr wogende Konflikt zwischen der italienischen Großbank UniCredit und der österreichischen B&C Privatstiftung ist beigelegt. Die Bank-Austria-Mutter tritt ihre Rechte als Letztbegünstigte der im Jahr 2000 von der Bank Austria errichteten Stiftung ab. In diese hatte die Bank seinerzeit ihre Industriebeteiligungen einbrachte, die ihr wiederum davor durch die Übernahme von Länderbank und Creditanstalt zugefallen waren.

Nun hat man sich nach monatelangen Verhandlungen geeinigt, dass die B&C die Letztbegünstigtenrechte von der UniCredit übernimmt und die Stiftung und die in ihr ruhenden Beteiligungen endgültig von dieser abtrennt. Der Einigung war allerdings eine erbittert geführte Auseinandersetzung vorausgegangen. Zur Vorgeschichte:

Im Herbst 2018 hatte sich der österreichische Industrielle Michael Tojner mit der UniCredit eine Exklusivvereinbarung für Verhandlungen über die bei der Großbank verbliebenen Rechte als Letztbegünstigte gesichert. Diese werden allerding nur im Falle der Liquidation der Stiftung schlagend. Tojner beabsichtigte damals über eben diese Schiene gemeinsam mit anderen Investoren die B&C und ihre Industriebeteiligungen zu übernehmen. Dafür bot er UniCredit 100 Mill. Euro, weitere 150 Mill. Euro sollen in Aussicht gestellt worden sein, um den Vorstand der B&C Stiftung auszutauschen.

Überdies war davon die Rede, dass die Stiftung die Hälfte der jährlichen Dividenden ihrer Beteiligungen an UniCredit ausschütten sollte, bis sich ein Gesamtpreis von insgesamt 1 Mrd. Euro ergeben hätte.

In der B&C wertete man dies als Versuch einer feindlichen Übernahme durch Tojner. Mindestens so groß war die Empörung über das Vorgehen der UniCredit, ihre Rechte, so die Sicht der B&C, ein zweites Mal zu verwerten. Das führte unter anderem dazu, dass sich der langjährige Bank-Austria-Vorstandschef Erich Hampel im Unfrieden aus dem Aufsichtsrat der Bank zurückzog und den Vorsitz aufgab.

Die italienische Großbank hätte die Industriebeteiligungen immer gerne verkauft, was ihr aber durch die Stiftungskonstruktionen verwehrt blieb. Die B&C ist jeweils Mehrheitseigentümerin der AMAG Austria Metall AG (52,7 Prozent), des Faserherstellers Lenzing (50,0) und des Kunststoffunternehmens Semperit (54,2 Prozent). Zudem hält die Stiftung über die gleichnahmige B&C Holding 10 Prozent am Gesundheitskonzern Vamed.

2008 hatte sich die B&C mit der Bank-Austria-Mutter UniCredit geeinigt, dieser die Substanzgenuss- und Begünstigtenrechte um 1,2 Mrd. Euro abzukaufen. Letztbegünstigte blieben aber die Aktionäre der bayerischen HVB, die 2001 die Bank Austria über einen Aktientausch übernommen hatte. Später wurde die HVB ihrerseits von UniCredit geschluckt.

Lange schien es, als gebe aus der Pattstellung zwischen B&C und UniCredit keinen Ausweg. Den Weg zu einer Einigung ebnete schließlich Tojner selbst, der auf seine Exklusivvereinbarung verzichtete und damit direkte Verhandlungen zwischen Wien und Mailand möglich machte. Diese wurden nun erfolgreich abgeschlossen, wie beide Beteiligten am Dienstag mitteilen. Mit der Übertragung der Stellung als Letztbegünstigte vollzieht UniCredit endgültig die Trennung, sehr zur Freude der B&C. Vorstand Herbert Ortner (früher Palfinger-Chef) sagte, im Interesse alle Beteiligungen und des Wirtschaftsstandortes sei "die wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit der B&C Privatstiftung endgültig sichergestellt".

Wie viel Geld geflossen ist, darüber wird geschwiegen, es sollen aber deutlich weniger als die seinerzeit von Tojner gebotenen 100 Mill. Euro sein. UniCredit teilte in einer Aussendung mit, die Transaktion sei aus finanzieller Sicht "nicht wesentlich". Tojner wurden seine Aufwendungen ersetzt, darüber hinaus gebe es zwischen B&C und ihm keine weiteren Vereinbarungen.