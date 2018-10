Bei den Metallern spritzen die Funken

Stocken die Lohnverhandlungen auch bei der vierten Verhandlungsrunde am Freitag, droht ein Streik. Bisher gingen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht aufeinander zu. Über Geld haben sie noch nicht einmal gesprochen.

Nach den Verhandlungen ist vor den Verhandlungen. Das Ringen um einen neuen Kollektivvertrag für die 130.000 Mitarbeiter der Metalltechnischen Industrie (MTI) in Österreich geht weiter. In der Nacht auf Mittwoch trennten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nach fast zwölfstündigen Verhandlungen ohne Ergebnis. Nächster und vorerst letzter Termin ist Freitagnachmittag. Verstreicht auch diese Runde ohne echte Annäherung, drohen die Arbeitnehmer mit "gewerkschaftlichen Maßnahmen" - von Informationsveranstaltungen bis zum Streik als letztem Mittel. Um bei Bedarf schnell handeln zu können, hat der Gewerkschaftsbund ÖGB schon vorsorglich einen Streikbeschluss gefasst, die formale Erlaubnis für einen bereits in Aussicht gestellten "heißen Herbst".