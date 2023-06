Bei den ÖBB bahnt sich neuer Ärger an

Der Streit über die Dienstpläne der Lokführer wirft Licht auf die Personalprobleme der Staatsbahn. Doch es geht um mehr.

Wer in den vergangenen Tagen mit den ÖBB unterwegs war, hatte mitunter Probleme, weil immer wieder Züge ausgefallen sind. Über den Grund dafür schwelt in der Staatsbahn ein interner Streit um Personalmangel und Dienstplanung, der nun öffentlich ausgetragen wird. Es geht um die Frage, ob die Bahn zu wenig Triebfahrzeugführer hat, wie der Zentralbetriebsratsvorsitzende in der Produktion, Gerhard Tauchner, behauptet. Oder ob es nur einen sehr hohen Bedarf gibt, wie die Produktionschefin Ursula Zechner zuletzt in einem Interview betont hat, ...