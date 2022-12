Bei der Bahn darf's ein bisserl mehr sein

Die Lohnerhöhung der Eisenbahner fällt höher als als bei den Metallern. Das hat Gründe.

Österreichs Schienenverkehr für 24 Stunden lahm zu legen, hat sich für die Bahnbeschäftigten offenbar ausgezahlt. Die Gehälter der rund 50.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 65 Eisenbahnunternehmen - 42.000 davon bei der ÖBB - bekommen nächstes Jahr durchschnittlich 8,9 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 210 Euro mehr monatlich. Darauf haben sich Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter am Dienstag in der achten Verhandlungsrunde geeinigt. Beschäftigten in den untersten Einkommensgruppen in ausgelagerten Bereichen wie Zugcatering oder Nachtzugbetreuung bringt der neue Kollektiv(KV)-Vertrag sogar 17,3 Prozent zusätzlich.

