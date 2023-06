Bei Kika/Leiner muss jeder Zweite gehen

Von 40 Filialen sperren 23 zu, in Salzburg sind St. Johann und Saalfelden betroffen. 1900 der 3900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren den Job. Interessenten für die Standorte gibt es viele, darunter sollen XXXLutz und Spar sein.

Befürchtet habe man es zuletzt schon, sagt Kika-Leiner-Betriebsrat Karl Vogl. Seit Dienstag ist es traurige Gewissheit. Von den österreichweit 24 Kika-Standorten und den 16 Leiner-Filialen werden insgesamt 23 Standorte mit Ende Juli geschlossen. 1900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren ihren Job, 3900 waren es zuletzt (nach Köpfen gerechnet, nicht nach Vollzeitäquivalent). Betroffen sind vor allem die Jobs in den Filialen, die zusperren, in Salzburg sind das die Kika-Standorte in St. Johann und Saalfelden (siehe Kasten). Der Leiner-Standort in der Stadt ...