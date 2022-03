Bei Rädern könnte es eng werden

Intersport plant bei Radbestellungen bereits für die Jahre 2025 und 2026. Ein Wunschfahrrad mit bestimmter Ausstattung zu bekommen, sei derzeit fast ausgeschlossen. Preissteigerungen von fünf bis zehn Prozent werden erwartet.

Die neue Radsaison hat noch gar nicht so richtig begonnen, doch im Sportfachhandel denkt und plant man bereits Jahre voraus, um die wachsende Nachfrage auch bedienen zu können. "Aktuell beschäftigen uns schon künftige Radbestellungen für die Jahre 2025 und 2026", erklärte am Montag Intersport-Austria-Geschäftsführer Thorsten Schmitz. Der Bedarf an E-Bikes und Lastenrädern steige weiter, aktuelle Studien gingen davon aus, dass der Anteil der elektrifizierten Fahrräder in den kommenden Jahren auf 70 Prozent des Gesamtmarktes wachsen werde.

Aktuell sei ...