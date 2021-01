Beim Homeoffice steckt der Teufel im Detail

Wer zahlt fürs Internet? Was ist, wenn das Kind den Firmenlaptop zerstört? Viele Fragen bleiben für Experten auch nach der Einigung offen.

Nach bald einem Jahr, in dem Abertausende die Arbeit von zu Hause aus erledigen, ist nun auch eine gesetzliche Regelung in Sicht. Die Eckpunkte zum Homeoffice, auf die sich Sozialpartner, Finanz- und Arbeitsminister einigten, wurden am Mittwoch verkündet: Homeoffice bleibt freiwillig - es braucht eine Vereinbarung beider Seiten -, wird aber steuerlich bessergestellt. Für Arbeitnehmer gibt es Begünstigungen bis zu 600 Euro.

Der entsprechende Gesetzesentwurf wurde für kommende Woche angekündigt. Derweil diskutieren nicht nur Wirtschafts- und Arbeiterkammer über ...