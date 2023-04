Beim Tanken ist Diesel jetzt ist wieder billiger als Benzin

Dieselfahrer sind wieder im Vorteil. Nach fast einem Dreivierteljahr, in dem Benzin billiger war, ist beim Tanken nun wieder Diesel günstiger. Die Spritpreise jedoch dürften hoch bleiben.

Der Trend zeichnete sich seit Jahresbeginn ab, nun ist er an den Zapfsäulen sichtbar: Nach vielen Monaten, in denen Diesel teurer war als Benzin, kostet der Treibstoff nun im Schnitt wieder weniger. Am Dienstag kostete ein Liter Diesel durchschnittlich 1,598 Euro, Benzin hingegen 1,608 Euro, vermeldete am Mittwoch der ÖAMTC mit Verweis auf den offiziellen Spritpreisrechner. Insgesamt haben die Spritpreise im März gegenüber März 2022 nachgelassen, wenngleich sie zuletzt wieder etwas gestiegen sind.

Die Preise an den österreichischen ...