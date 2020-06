Die Umweltministerin lud zum Plastik-Gipfel. Gegner und Befürworter streiten um die Pfandeinführung - mit jeweils eigenen Zahlen.

Beim Spaziergang am Pfingstwochenende stachen sie der grünen Umweltministerin wieder ins Auge: Plastikflaschen am Wegesrand. "Wir haben ein Problem mit Müll in der Natur. Und ein großer Teil davon sind Getränkeverpackungen", sagte Leonore Gewessler am Dienstag. Österreich muss handeln. Grund ...