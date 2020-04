Benko verkauft 17 Karstadt-Geschäfte um 700 Mio. Euro

Der Tiroler Immo-Investor Rene Benko schlägt einmal nicht zu, sondern schlägt los: Er verkauft mitten in der Corona-Krise über seine Signa 17 deutsche Galeria Karstadt Kaufhof-Geschäfte um 700 Mio. Euro, so Bloomberg unter Berufung auf "mit dem Vorgang vertraute Personen" am Donnerstag. Käufer ist demnach ein von Apollo Global gemanagter Fonds, der schon um kartellrechtliche Genehmigung ansuchte.

SN/APA (dpa)/Oliver Berg