Bereits knapp 80.000 Corona-Tests im Tourismus durchgeführt

In der Tourismusbranche wurden bisher knapp 80.000 Corona-Tests in mehr als 2.500 Betrieben durchgeführt. Bis Montag wurden 79.249 Personen getestet, wie das Tourismusministerium mitteilte. Bisher nahmen 2.507 Tourismusbetriebe an dem Programm, das seit Anfang Juli läuft, teil.

SN/APA/BARBARA GINDL Über 2.500 Betriebe nahmen das Programm bisher in Anspruch