Bergbahnen in Sommerlaune: Ansturm auf Gipfel erwartet

Der Tagesskipass kostete zuletzt schon mehr als 60 Euro, im Sommer geht es mit der Seilbahn ab 12 Euro auf den Berg. Die Branche rechnet mit einem neuen Ansturm.

Die vergangene Skisaison war ein kleiner Luxus - nicht nur, weil der zweite Coronawinter professioneller verlief als der erste. Vielerorts überschritt der Preis für die einzelne Erwachsenen-Tageskarte erstmals die 60-Euro-Marke. Fast wie ein Schnäppchen klingt da der Sommer in den Bergen.

Abhängig vom Angebot seien Tickets im Sommer ab 12 Euro zu haben bis hin zur Tageskarte im Bikepark um 49 Euro oder zu einem Besuch in der Gletscherwelt am Kitzsteinhorn um knapp über 40 Euro, erklärte am ...