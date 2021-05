Bergbahnen lassen den Winter hinter sich

Nach einem Corona-Skiwinter mit hohen Verlusten starten Österreichs Seilbahner in den Sommerbetrieb - und hoffen auf Lockerungen.

An der Frühsommersonne, die in Salzburg wieder einmal nicht schien, kann es nicht gelegen sein, dass Österreichs Seilbahnensprecher Franz Hörl am Donnerstag bei einem Pressegespräch zum Bergsommer 2021 milde Worte wählte. Rückblickend auf den Winter und zahlreiche Konflikte im Dreiecksverhältnis Tirol-Bayern-Wien sagte er, so manche Reaktion sei wohl "überschießend" und "nicht geschickt" gewesen.

Trotz der vielen Schelte sei es aber richtig gewesen, die Lifte und Bergbahnen für den Skibetrieb aufzusperren. "Es hat sich ausgezahlt im Sinne von Werbung ...