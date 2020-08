Nach dem Coronadesaster in Ischgl wollen die Skiregionen heuer als Musterschüler in die Wintersaison gehen. Im Zillertal läuft ein Probebetrieb für Schnelltests von Seilbahnmitarbeitern.

Vier Tage Arbeit, drei Tage frei. Das ist der Rhythmus, in dem die derzeit 130 Beschäftigten der Bergbahnen Mayrhofen im Tiroler Zillertal arbeiten. Seit drei Wochen kommt jeweils am zweiten Arbeitstag eine neue Aufgabe hinzu. Der Mitarbeiter spuckt in ein ...