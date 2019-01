café+co importiert neue Topsorte Bulungi von einer Biokooperative im Südwesten.

Fritz Kaltenegger, Chef des Kaffeeautomatenbetreibers café+co, wartet auf wertvolle Fracht aus Afrika. Ein Container mit knapp 20 Tonnen der ersten Lieferung einer speziellen Kaffeemischung aus Uganda ist unterwegs nach Österreich. Der Rohkaffee stammt von einer Kaffeekooperative in Mbarara in der ugandischen Region Ankole, die Röstung soll in der Kaffeemanufaktur Naber in Wien-Stammersdorf erfolgen.