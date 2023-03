Betriebliche Vorsorgekassen 2022 mit über 16 Mrd. Euro

Österreichs Betriebliche Vorsorgekassen (BVK), die seit rund 20 Jahren die "Abfertigung neu" verwalten, haben im vergangenen Jahr 16,6 Mrd. Euro an Vermögen betreut. Im Vergleich zum Vorjahr stieg das Vermögen um rund 145 Mio. Euro an, wie die Finanzmarktaufsicht (FMA) am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. Die Zahl der Anwartschaftsberechtigten stieg 2022 auf 10,5 Millionen. Das durchschnittliche Vermögen einer Anwartschaft lag zum Jahresende bei rund 1.580 Euro.

Mit dem System "Abfertigung neu" haben alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ab 2003 in ein neues Dienstverhältnis eintreten, Anspruch auf Abfertigung. Dazu hat jeder Arbeitgeber einen Beitrittsvertrag zu einer BVK abzuschließen. Ab dem zweiten Monat des Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitgeber monatlich 1,53 Prozent des Bruttoentgeltes mit dem Sozialversicherungsbeitrag an die Krankenkasse zu zahlen, die den Abfertigungsbeitrag dann an die entsprechende BVK weiterleitet.