Betriebsrat droht mit Warnstreiks bei Telekom Austria

Nach acht KV-Runden bei der teilstaatlichen A1 Telekom Austria AG droht der Betriebsrat nun mit Streik. "Sollte es bis Mittwoch kein annehmbares Angebot für einen Kollektiv- und Gehaltsverhandlungabschluss 2020 geben, werden am Donnerstag, den 19.12.2019, in der Zeit von 07 bis 12 Uhr Warnstreiks in ganz Österreich stattfinden", kündigte Betriebsrat-Vorsitzender Werner Luksch an.

Gewerkschaft lässt bei A1 Telekom Muskeln spielen