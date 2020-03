Betriebsrat entkräftet Gerüchte um MAN-Schließung in Steyr

Der Betriebsratsvorsitzende der Arbeiter bei MAN Trucks & Bus in Steyr, Erich Schwarz, hat am Donnerstag Gerüchte entkräftet, wonach der Standort geschlossen werden soll. "Es gibt Standort- und Beschäftigungssicherungsverträge bis zum 31. Dezember 2030", sagte er der APA. Sehr wohl werde es aber einen Personalabbau geben, der den indirekten Bereich, also die Administration, betreffe.

