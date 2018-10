Betrüger bestellen vor dem Brexit Lebensmittel

Je näher der geplante EU-Austritt Großbritanniens rückt, desto mehr scheinen auch Kriminelle die unklare Situation ausnutzen zu wollen. Das führte jetzt zu Warnungen der Polizei und der Lebensmittelverbände in Deutschland vor betrügerischen Bestellungen. Auch die heimische Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe in der Wirtschaftskammer versandte dieser Tage eine Warnmeldung an ihre Mitglieder.

SN/afp Die Unsicherheiten rund um den Brexit führen zu den seltsamsten Folgen, auch Betrüger wittern offenbar ihre Chance.