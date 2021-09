Big Data verhilft der Finanz zu mehr Steuern

Sondereinheit im Finanzministerium spürte 650 Millionen Euro nicht bezahlter Steuern auf. Kampf gegen Cyberverbrechen und Missbrauch von Covid-Förderungen rückt in den Fokus.

Auf der Suche nach verborgenen Steuerschätzen verlassen sich Steuerfahnder nicht nur auf ihre Intuition, sie setzen auch auf modernste Methoden elektronischer Datenanalyse. Eine kaum bekannte Spezialeinheit im Finanzministerium analysiert und verknüpft jährlich Millionen von Datensätzen, um daraus nicht nur das voraussichtliche Steueraufkommen zu berechnen, sondern auch Steuerhinterziehung, Geldwäsche oder Betrug mit Kryptowährungen aufzudecken.

"Predictive Analytics", also in die Zukunft gerichtete Analysen, heißt das Verfahren, bei dem historische Daten herangezogen werden, um daraus Schlüsse auf die künftige Entwicklung zu ziehen. Seit 2016 ist im Finanzministerium eine Spezialeinheit im Einsatz, die routinemäßig gigantische Datenmengen durchforstet. Zu den Ergebnissen dieser Auswertungen - Stichwort Big Data - unter dem Einsatz von künstlicher Intelligenz gehören die Plausibilität von Steuererklärungen wie auch das Aufdecken von Steuervermeidung oder Finanzbetrug.

"CSI der Finanzverwaltung" nennt Finanzminister Gernot Blümel die Spezialeinheit - in Anspielung auf US-TV-Serien, in denen die Spezialeinheit Crime Scene Investigation (CSI) an Tatorten von Verbrechen Spurensicherung betreibt.

Ganz so aufregend darf man sich die Praxis der Finanzanalytiker nicht vorstellen. "Unsere Arbeit ist mehr nach innen gerichtet, jeder sitzt im Büro vor zwei Bildschirmen", sagt Christian Weinzinger, Leiter der Abteilung PACC, des im Finanzministerium eingerichteten Kompetenzzentrums für auf Daten basierende Zukunftsanalysen oder "Predictive Analytics Competence Center". Das PACC tritt nicht nach außen in Erscheinung, sondern agiert als Dienstleister für Finanz- und Zollämter oder für das Amt für Betrugsbekämpfung samt Finanzpolizei und Steuerfahndung.

Immer wichtiger wird der Einsatz der PACC-Truppe bei Kryptoassets wie Bitcoin & Co., wo Besitzer und Mining-Unternehmen oftmals auf die Besteuerung von Veranlagungsgewinnen "vergessen". Wegen fehlender Gesetze sei der Bereich bisher eine Randerscheinung, die aber massiv an Bedeutung gewinnen werde, sagt Weinzinger.

Ein anderes aktuelles Einsatzfeld sind Plausibilitätskontrollen von Covid-Förderanträgen. Bei der Prüfung von Anträgen über insgesamt 9,1 Milliarden Euro hat das PACC ein Volumen von 440 Millionen Euro (4,8 Prozent) als zu Unrecht gestellt erkannt, die Mittel wurden abgelehnt oder zurückgezogen.

Das PACC leiste "einen wichtigen Beitrag zur Betrugsbekämpfung und zu mehr Effizienz bei den Prüfungen", sagt Finanzminister Blümel. Die Modelle ermöglichten gezielte Kontrollen. Die PACC-Prognosen hätten zusammen mit der Betriebsprüfung 2016 bis 2019 zu Steuerrückforderungen in Höhe von 650 Mill. Euro beigetragen.

42 Personen umfasst die schnell wachsende Abteilung der Finanzdatenjäger aktuell. Das Team besteht aus Informatikern und Mathematikern sowie Finanz- und Wirtschaftsexperten, darunter sieben Frauen. Eine höhere Frauenquote wäre erwünscht, aber die Branche ist sehr männerlastig. Daran ändern auch Ausschreibungen nichts, wo "nachdrücklich Frauen zur Bewerbung eingeladen" werden.

2020 hat das PACC gut 24 Mill. Lohnzettel verarbeitet und über Tausende Variablen - wie Steuererklärungen, -bescheide, Unternehmensumsätze oder Branchenkennzahlen - miteinander verknüpft.