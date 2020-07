Die Commerzialbank Mattersburg stößt eine ganze Stadt ins Verderben. Viele Sparer zittern. Unrühmlich ist die Rolle des Wirtschaftsprüfers.

Die Commerzialbank Mattersburg steht nach dem am Mittwoch bekanntgewordenen Bilanzskandal vor der Liquidation. "An einen Fortbestand ist in keinster Weise zu denken. Die Bank ist zu liquidieren", betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bei einer Pressekonferenz. Das Land richtet Hotlines ...