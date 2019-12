Billa: Einkaufen jetzt per Handy-App

"Scan & Go" heißt die neue Billa-App, mit der Produkte während des Einkaufs gescannt und dann per Klick mit Kreditkarte bezahlt werden, abgeschlossen wird der Kauf mit dem Scan eines QR-Codes am Ausgang. Das Anstehen an der Kassa fällt damit weg. Seit Donnerstag ist der Service in der neu eröffneten Billa-Filiale im Bürokomplex Euro Plaza in Wien Meidling verfügbar.

"Zeit ist heute das knappste Gut", erklärte Billa Vorstandssprecher Robert Nagele am Donnerstag vor Journalisten. Der größte Vorteil der Technologie für Kunden sei somit die Zeitersparnis, da man mit der neuen App weder in der Warteschlange stehen, noch seinen Einkauf ein- und wieder ausräumen müsse. Außerdem biete die App bereits während des Einkaufens einen guten Überblick über die Endrechnung. Per Klick könnten auch nähere Informationen zum Produkt abgerufen werden, die im Regal so nicht ersichtlich wären. Produkte ohne Strichcode werden über eine Suchfunktion zum Warenkorb hinzugefügt. Bei jenen Produkten, für die eine Altersbeschränkung gilt, bedarf es, wie auch bei Self-Checkout-Kassen, am Ausgang einer manuellen Bestätigung durch einen Mitarbeiter, wieder indem ein QR-Code gescannt wird. Gedacht ist die App vor allem für kleinere Einkäufe, so können maximal 10 Produkte auf einmal gekauft werden. Normale Kassen sollen durch die neue Technologie nicht ersetzt werden. Um die App nutzen zu können, benötigt man zunächst ein Benutzerkonto. Das sei notwendig, um nach dem erfolgten Kauf auch die gesetzlich vorgeschriebene Rechnung stellen zu können, so die Leiterin der Abteilung Digital & Innovations, Julia Stone. Vorort muss die Bluetooth-Funktion aktiviert werden, um das eigene Smartphone mit der Billa Filiale zu verbinden. Nur so könne der Umsatz der jeweiligen Filiale direkt zugeordnet werden. Sofern ein JÖ-Kundenkonto vorhanden ist, kann auch dieses in der App verlinkt werden. Notwendig sei eine JÖ-Mitgliedschaft für die Nutzung der App jedoch nicht. Sofern die neue Technologie von Kunden gut angenommen wird, soll sie in Zukunft auch an anderen Billa-Standorten verfügbar sein. Quelle: APA