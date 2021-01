Billa stampft die Marke Merkur ein - auch Alnatura soll aus den Regalen verschwinden

Alles Billa: Merkur wird zu "Billa Plus". Zur Bio-Marke "Ja!Natürlich" kommt eine billigere "billa bio" Linie. Dafür soll Alnatura aus den Regalen verschwinden. Auch Adeg steht zur Diskussion.

Der deutsche Rewe Konzern krempelt sein Geschäft in Österreich um: Ab April werden die 144 Merkur Großmärkte zu "Billa Plus" Filialen. Von den Eigenmarken, über Mitarbeiterkleidung bis zum Kundenmagazin wird vereinheitlicht. Auch der regionalen Bio Marke "Ja!Natürlich" - mit der Werner Lampert 1994 für Billa die erste große Bio-Handelsmarke in Österreich schuf und damit dem Bio-Boom erst zum Durchbruch verhalf - wird eine zweite "billa bio" Linie zur Seite gestellt, die vor allem preisbewusste Kunden ansprechen soll. Dafür dürfte Alnatura ...