Billig fliegen, aber zu welchem Preis?

Zuletzt lieferten sich mehrere Airlines einen Kampf um Marktanteile in Wien. Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Im Wettstreit um neue Passagiere nehmen die Fluglinien auch hohe Verluste und Konflikte mit der Belegschaft in Kauf.

An mangelndem Selbstbewusstsein leidet Andreas Gruber nicht. Der Chef der Billigfluggesellschaft Laudamotion, die erst vor zwei Jahren gestartet ist und am Markt unter dem Namen Lauda auftritt, will die AUA als Platzhirsch auf dem Flughafen Wien überholen. "Wir werden unsere ...