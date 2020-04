Billig-Fluglinie Wizz Air plant am Freitag Flüge zu sieben Städten ab Wien

Ungeachtet der Coronavirus-Pandemie will der ungarische Billigflieger Wizz Air seine Flüge von aus Wien wieder aufnehmen. Der Startschuss soll am Freitag erfolgen. Am 1. Mai sollen sieben Destinationen angeflogen werden: Dortmund, Thessaloniki, Rom, Mailand, Lissabon, Oslo, Eindhoven. Am Samstag sollen weitere sechs Destinationen - Athen, Köln, Reykjavik, Teneriffa, Tel Aviv, Varna - dazukommen.

An einigen der Destinationen gibt es zur Zeit keine Landeerlaubnis