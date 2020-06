Billigere Treibstoffe drücken Inflation auf 0,7 Prozent

Der weltweite Konjunktureinbruch infolge der Corona-Pandemie hat den Ölpreis in den vergangenen Wochen kräftig gedrückt. Das hat auch in Österreich zu einer der niedrigsten Inflationsraten seit Jahren geführt. Die Verbraucherpreise stiegen im Mai nur noch um 0,7 Prozent, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Im April hatte die Teuerung noch 1,5 Prozent ausgemacht.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/Sven Hoppe Treibstoffe billig wie schon lange nicht