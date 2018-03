Billigflieger Wizz startet steil

Ende April startet die kräftig wachsende Airline erstmals ab Wien. Ein Jahr später wollen die Ungarn Nummer zwei hinter AUA/Lufthansa sein.

Noch ist die ungarische Billigfluggesellschaft Wizz Air gar nicht in Wien gelandet. Aber die Ungarn geben schon jetzt maximal Schub und stocken ihre ehrgeizigen Wachstumspläne deutlich auf. Bis Ende März 2019 sollten insgesamt fünf Wizz-Maschinen in Wien stationiert sein und dann 27 neue Flugziele in 21 Ländern zu Kampfpreisen ab 19,99 Euro anbieten, kündigt Wizz-Air-Vorstand George Michalopoulos an. "Wenn wir uns entscheiden, sind wir schnell", sagt er.

Bisherige Wizz-Air-Pläne in Wien sahen die Stationierung von drei Flugzeugen bis November 2018 vor, die dann 18 Destinationen anfliegen sollen. Mit der Aufstockung um neun weitere Flugziele in alle vier Himmelsrichtungen - von Reykjavík bis Catania, von Lissabon bis Charkiw (Ukraine) - will Wizz Air nächstes Jahr in Summe 2,1 Millionen Sitze anbieten. Damit würde die "Ultra Low Cost Airline" nächstes Jahr bereits auf Platz 2 hinter den Lufthansa-Konzern (AUA, Lufthansa, Swiss) aufrücken, sagt Flughafen-Wien-Vorstand Julian Jäger. Die dafür benötigten gut 200 Mitarbeiter ab Wien sollten zu "marktkonformen" Bedingungen angestellt werden, sagt Michalopoulos.

Das Umfeld für eine Expansion aus Wien ist günstig wie selten zuvor. Noch ist die Lücke, die die Pleite von Niki und Air Berlin in Richtung Ferienziele gerissen hat, nicht gefüllt. Der Start von Niki Laudas Laudamotion - als Nachfolger der insolventen Niki - in Wien verschiebt sich auf Juni, die Nachfrage ist ungebrochen. Zudem lockt der Flughafen Schwechat Neukunden mit Preisrabatten. Erst im vierten Jahr sind die vollen Start- und Landegebühren zu zahlen. Man prüfe ständig die Aufnahme neuer Flughäfen, auch in Österreich. Derzeit sei aber nichts unmittelbar im Busch, sagt Michalopoulos.