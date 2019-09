Billy Boy ruft Kondome zurück

Der Hersteller warnt vor möglicherweise schadhaften Kondomen und erstattet den Kaufpreis zurück.

Der Hersteller der Kondommarken Billy Boy und Fromms ruft mehrere Chargen zurück. Bei den Produkten könnte es zu mechanischen Beschädigungen einzelner Kondome gekommen sein. "Dies kann zu einer Beeinträchtigung der Schutzwirkung führen", teilte der Hersteller am Freitag über die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) mit. Ein direktes Risiko für die Sicherheit oder Gesundheit der Verbraucher bestehe nicht. Aber möglicherweise erfüllen die Kondome ihre Funktion nicht.

Die fraglichen Artikel wurden zwischen Juni und August 2019 ausgeliefert. Ob die ganze Packung oder einzelne Artikel betroffen sind, können Käufer anhand einer "Ident"- oder "Lot"-Nummer an der Verpackung feststellen. Weitere Informationen werden auf der Hersteller-Website www.billy-boy.de/rueckruf veröffentlicht.

Käufer der schadhaften Tranchen können ihre Produkte an den Hersteller zurückgeben und erhalten den Kaufpreis zurückerstattet. Dazu sollen sie sich an den Hersteller wenden, entweder über die Mailadresse service@billy-boy.com oder über ein in Deutschland eingerichtetes Verbrauchertelefon mit der gebührenfreien Nummer 0800-0478601.

Quelle: SN