Bio muss nicht klein sein

In manchen Regionen sind Biobetriebe inzwischen größer als konventionelle Agrarbetriebe. Das ist auch ein Grund dafür, dass sich der Strukturwandel in der Landwirtschaft eingebremst hat.

Der kleine Biobauer mit ein paar Hektar Land und wenigen Tieren - das war gestern. Inzwischen steht die Biolandwirtschaft, vor allem was die Ackerfläche und auch die Zahl der Kühe in ihren Ställen betrifft, der konventionellen Landwirtschaft kaum mehr nach. In vielen Regionen haben sie diese sogar bereits überholt.