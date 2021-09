Biobauern allein auf weiter Flur

Für den Ruf nach einer Prämie haben weder die Politik noch die Standesvertretung Verständnis.

. Alles andere als glücklich sind Österreichs Biobauern mit dem Entwurf zum Agrar-Umweltprogramm, das ab dem Jahr 2022/23 gelten soll. Besonders sauer stößt ihnen auf, dass es keine eigene Bioprämie mehr geben soll. Seit Monaten fordert man Nachbesserungen. Die Zeit drängt. Bis Jahresende muss der Programmentwurf in Brüssel zur Genehmigung vorgelegt werden. Erst am Donnerstag dieser Woche bezeichnete Gertraud Grabmann, Obfrau von Bio Austria, dem größten heimischen Biobauernverband, die Pläne als "Kulturbruch in der österreichischen Agrarpolitik".

Sowohl bei ...