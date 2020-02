Bis zu 3 Mrd. Euro Spielraum für Konjunkturankurbelung

Österreich könnte 2020 bis zu drei Mrd. Euro mehr für die Ankurbelung der Konjunktur ausgeben, ohne EU-Regeln oder nationale Bestimmungen zum Budget zu verletzen. Zu diesem Schluss kommt das Wirtschaftsforschungsinstitut WIIW in einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse. 2021 stünde noch einmal ein Betrag in ähnlicher Höhe zur Verfügung, ohne dass die EU-Fiskalregeln verletzt würden.

Österreichs Budget über den EU-Zielen