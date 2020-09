Bisher 611.000 Wiener Gastro-Gutscheine eingelöst

Mehr als 611.000 der Wiener Gastro-Gutscheine sind bis dato eingelöst worden. Das entspricht rund zwei Drittel der im Juni an 940.000 Wiener Haushalte verschickten Gastro-Gutscheine. Insgesamt flossen dadurch bisher 23 Mio. Euro in die Kassen der rund 3.700 teilnehmenden Wiener Gastronomie- und Kaffeehausbetriebe, teilte das Büro von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Sonntag mit.

SN/APA/Archiv/HELMUT FOHRINGER Ludwig zeigte sich zufrieden