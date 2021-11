Black Friday im Lockdown: Der Handel sieht schwarz

Die Rabattschlacht findet heuer erst recht im Internet statt. Wo man sparen kann - und wo nicht.

Renate Reinders hatte die Aktion breit beworben: 20 Prozent Rabatt auf alle Artikel in ihrem Spielwarengeschäft in St. Johann an diesem Freitag. Dann kam die Lockdown-Ankündigung - und Reinders plante um. Die Preisreduktion bekamen "Kinderland"-Kunden eine Woche früher. Den Rabatt Ende November habe sie schon vor Jahren eingeführt. "Ich sehe das als Wertschätzung für die Kunden, dass sie bei uns kaufen und nicht online. Das ist ja nicht mehr selbstverständlich." Die Aktion sei gut angenommen worden. "Aber die Ausfälle macht ...