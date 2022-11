Stresstest: Kalter Winter könnte Stromversorgung ans Limit bringen

Der heimische Übertragungsnetzbetreiber APG hat Szenarien für das Winterhalbjahr gerechnet. Der Stresstest zeigt, dass unter Umständen der Stromverbrauch reduziert werden muss.

Die Pressekonferenz zum Nachschauen

Österreich wird diesen Winter mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Mangel an Strom haben. Zu diesem Ergebnis kommt ein Stresstest, den der heimische Betreiber der Hoch- und Höchstspannungsleitungen, Austria Power Grid (APG), durchgeführt hat. Sollten aber in Deutschland Kraftwerke ausfallen oder in Frankreich weiterhin weniger Kernkraftwerke in Betrieb sein, der Stromverbrauch steigen und die Gasversorgung unterbrochen werden, könnte es zu einer Lastunterdeckung kommen. Dann müssten große Industrieunternehmen ihren Stromverbrauch reduzieren.

Die Szenarien scheinen eher unwahrscheinlich

Diese Szenarien seien sehr unwahrscheinlich, betonte APG-Vorstand Gerhard Christiner am Montag bei der Präsentation des Stresstests gemeinsam mit Klimaministerin Leonore Gewessler. Zudem würden auch im sehr kritischen Fall maximal fünf Prozent des Stromverbrauchs eines Winterhalbjahres fehlen. Zudem sei der Weiterbetrieb der drei deutschen Atomkraftwerke in den Berechnungen noch nicht berücksichtigt. "Das hilft auch", sagte Christiner.

"Der Stresstest ist kein Indikator für ein Blackout"

"Der Stresstest ist kein Indikator für ein Blackout", betonte der APG-Vorstand, denn Strommangel sei kontrollierbar und Österreich gut vorbereitet. Es sei aber nie auszuschließen, dass es zu "Extremereignissen" komme, etwa dass es zwei Monate sehr kalt werde. Dann müsse mit präventiven Energielenkungsmaßnahmen reagiert werden. Zudem sollte in jedem Fall sorgsam mit dem Produkt Strom umgegangen werden, sagte Christiner. Daher forderte Ministerin Gewessler einmal mehr zum Stromsparen auf: "Jede Kilowattstunde, die eingespart wird, macht einen Unterschied."