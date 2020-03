"#Bleibdaheim", "#BleibtzuHause"- Mobilfunker benennen ihre Handynetze in der Corona-Krise vorübergehend um

Magenta verschickt auch SMS-Aufrufe an die Kunden und wirbt in sozialen Medien, die Regeln einzuhalten.

Österreichs Mobilfunkbetreiber sind in der Coronavirus-Krise Teil der systemrelevanten Infrastruktur, ist es doch unabdingbar, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Und sie sind wichtig, damit die Menschen trotz Ausgangsbeschränkungen in Kontakt bleiben können. Als Reaktion auf den Appel der Regierung, dort wo es möglich ist, das Haus nicht zu verlassen, haben A1 Telekom Austria und Magenta Telekom (früher T-Mobile bzw. Telering) die Netzkennung auf dem Handydisplay vorübergehend verändert.

A1 hat schon am Dienstag angekündigt, dass die Kunden ab sofort beim Blick aufs Handy zusätzlich zu "A1" den Aufruf "#bleibdaheim" lesen werden. Der zweitgrößte Betreiber stellt schrittweise von Magenta-T auf #bleibtzuhause um. Dazu kommt eine Kampagne mit der die Kunden per SMS und auf sozialen Medien aufgerufen werden, zu Hause zu bleiben und einen Meter Abstand einzuhalten. Damit komme das Unternehmen auch einem Wunsch österreichischer Ärzte nach, die zu einer derartigen Aktion aufgerufen haben, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

