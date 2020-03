Blümel gegen Lockerung des Euro-Stabilitätspakts

Das Coronavirus hat am Mittwoch die 27 EU-Finanzminister, die EZB-Spitze und die EU-Kommission beschäftigt. In einer Telefonkonferenz ging es um die wirtschaftlichen Folgen und mögliche Maßnahmen rund um das Virus. Thematisiert wurde auch die brisante Frage, ob der Stabilitätspakt in diesem Zusammenhang gelockert werden soll. Österreichs Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) sprach sich dagegen aus.

SN/APA (Archiv)/HERBERT P. OCZERET Blümel nahm an Telefonkonferenz teil