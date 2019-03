BMW könnte bei "Hard Brexit" Motorenbau nach Steyr verlagern

BMW könnte einen Teil seiner Motorenproduktion aus Großbritannien nach Österreich verlagern, sollte es zu einem "harten" Brexit ohne Deal mit der EU kommen, sagte BMW-Vorstand Peter Schwarzenbauer am Dienstag beim Genfer Autosalon. "Wir haben etwas Flexibilität bezüglich Motoren bei Steyr in Österreich. Wir müssten bei Steyr einige Anpassungen vornehmen", so Schwarzenbauer.

SN/APA (dpa)/Sven Hoppe Brexit könnte Teil der Produktion nach Österreich bringen