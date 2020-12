Börsen 2021 auf der Suche nach Normalität

Ein "Coronazacken" nach unten eint die Kurs-Charts der weltweiten Aktienbörsen. Warum erholten sich manche davon viel besser als andere?

Das Aktienjahr 2020 hätte das Zeug zu einem Hollywoodfilm. Schließlich war darin alles an großen Gefühlen enthalten, was auch Stoff für große Dramen hergibt - samt einem Happy End für etliche Aktienmärkte wie die US-Börse an der Wall Street oder die Frankfurter Börse. Allerdings gab es auch Verlierer wie die Märkte in Wien, Zürich oder London, die das Börsenjahr 2020 im Minus beendeten.

Der Rückblick zeigt ein sehr gemischtes Bild. Während zum Jahresausklang der Index an der US-Technologiebörse Nasdaq rund 14 Prozent und der Dow Jones an der Wall Street immerhin noch sieben Prozent im Plus lagen, reichte es für den deutschen DAX für ein kleineres Plus bei vier Prozent. Im negativen Bereich schlossen der europaweite Index EURO STOXX 50 (minus vier Prozent) und der ATX in Wien, der gar ein Minus von zwölf Prozent aufwies.

Diese stark divergierende Entwicklung erklärt sich aus der unterschiedlichen Zusammensetzung der jeweiligen Börsenindizes, sagt Raiffeisen-Chefanalyst Peter Brezinschek, also der mittleren Kursentwicklung der meistgehandelten Aktien. Denn an der US-Börse, insbesondere an der Technologiebörse Nasdaq, haben Titel der Bereiche Technologie und Internet eine deutlich höhere Gewichtung als etwa in der Schweiz, Großbritannien oder in Wien, wo Energie- und Finanzaktien klar überwiegen und somit die Richtung des Börsenindex ATX maßgeblich bestimmen.

Trotz der unter dem Strich unterschiedlichen Ergebnisse war der dramaturgische Verlauf an den Aktienmärkten weitgehend übereinstimmend. Auf einen freundlichen Start ins Jahr 2020 folgte Mitte Februar mit dem Ausbruch der weltweiten Coronapandemie ein dramatischer Absturz auf Raten, meist im Ausmaß von 30 bis 40 Prozent.

Von diesen Jahrestiefs kämpften sich die Kurse allmählich wieder zurück, bis sie schließlich - vor allem beflügelt von der Aussicht auf wirksame Impfstoffe - gegen Jahresende zu neuen Höhenflügen ansetzten.

Und 2021? Einerseits dürften Pharma- und Medizinaktien von Erfolgen bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie profitieren. Zugleich wird erwartet, dass nach dem Höhenflug der Tech- und Internet-Aktien andere Bereiche ins Anlegerinteresse rücken, auch klassische zyklische und Versorgerwerte. Von diesem Trend dürfte auch die Wiener Börse profitieren, der Brezinschek "ein Potenzial von rund 15 Prozent" bescheinigt. Generell sieht er auf ein Halbjahr mit steigenden Kursen eine etwas turbulentere zweite Jahreshälfte zukommen. Im Jahresverlauf seien Kurszuwächse von knapp zehn Prozent denkbar.

Rückschläge sind freilich nicht ausgeschlossen. Die Märkte seien "besonders anfällig für Kurskorrekturen, die allerdings Einstiegschancen bieten", sagt Wolfgang Habermayer von Merito Financial Solutions. Bank-Gutmann-Chefökonom Andreas Auer warnt vor zu viel Optimismus, es gebe noch viele Unsicherheiten. Zuversichtlicher ist Thomas Steinberger, der Geschäftsführer der Spängler Iqam Invest. Er erwartet bis Ende 2021 "eine vollständige Erholung der wirtschaftlichen Aktivität und der Unternehmensgewinne auf Prä-Covid-19-Niveaus".